سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يهبط من مستواه القياسي بتعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال تعاملات المساء، وانخفض الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام صعد بنحو 95 جنيها حتى منتصف التعاملات مسجلا رقما قياسيا جديدا عند 3380 جنيها للجرام عيار 21، قبل أن يفقد بعض مكاسبه بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2240 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 2880 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3360 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3840 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 26880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2038 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بتراجع 18.6 دولار بنسبة 0.90%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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