تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 16 يناير

القاهرة- مصراوي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 3898 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3964 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3469 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2973 جنيها.

ويسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27748 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.