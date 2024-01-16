البورصة تحطم مستواها القياسي وتقفز بنسبة 2.62% إلى قرب 27 ألف نقطة

القاهرة- مصراوي:

واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قفزاته، وصعد بنسبة 2.62% إلى مستوى 26938 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، محطما المستوى القياسي الذي سجله أمس مقتربا من مستوى 27 ألف نقطة لأول مرة عند الإغلاق.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.27%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.66%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 395.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 362.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 32.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 1.06% إلى مستوى 26251 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس.