قمة جديدة لسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بعد زيادة 95 جنيها للجرام

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 35 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قفز 60 جنيها في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل مجموع الزيادة اليوم إلى 95 جنيها حتى الآن مسجلا مستوى قياسيا جديدا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2240 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 2880 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3380 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3840 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2040 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بانخفاض 16.4 دولار بنسبة 0.80% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب