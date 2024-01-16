زيادة أسعار السمك البلطي والمكرونة وانخفاض البوري بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والجمبري، بينما انخفضت أسعار السبيط والكاليماري، والكابوريا في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم الثلاثاء مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، بزيادة جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و110 جنيهات، بزيادة 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 170 جنيها و390 جنيها، بتراجع 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و210 جنيهات، بتراجع 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 90 و230 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 95 و125 جنيها.