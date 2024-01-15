115 جنيها زيادة بسعر الذهب في مصر خلال النصف الأول من يناير (تفاعلي)



كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، وذلك بعد القفزة الكبيرة التي شهدتها خلال عام 2023.

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر خلال أول 15 يوما من شهر يناير الجاري بنحو 115 جنيها مقارنة بما كان عليه في نهاية ديسمبر الماضي ليصل إلى مستوى 3285 جنيها للجرام عيار 21.

وتأتي هذه الزيادة رغم انخفاض سعر الذهب العالمي خلال نفس الفترة بنحو 9 دولارات للأوقية ليصل في تعاملات مساء اليوم إلى نحو 2054 دولارا مقابل نحو 2063 دولارا بنهاية عام 2023، رغم التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا بسبب تداعيات الحرب في غزة.

وربما تعود زيادة أسعار الذهب بشكل أساسي في مصر إلى الارتفاع الملحوظ الذي يشهده سعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى بين 54 و56 جنيها حاليا مقابل بين 53 و54 جنيها في نهاية العام الماضي.

ويقدم مصراوي في هذا الجراف التفاعلي تطور لأسعار الذهب في مصر للجرام عيار 21 خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري: