اقتصادية قناة السويس يبحث مع سفير إيطاليا التعاون في جذب الاستثمارات



كتب- مصطفى عيد:

بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، سبل ومجالات التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل سعي المنطقة الاقتصادية لجذب مختلف الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية التي تستهدفها والتي تتسق مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

كما يأتي ذلك في ظل الريادة التي تحققها المنطقة الاقتصادية في مجال التحول الأخضر، والذي يحمل آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات إنتاج الوقود الأخضر وصناعاته المكملة والمغذية بالإضافة إلى خدمات تموين السفن به، وفقا لبيان من هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الاثنين.

وشهد اللقاء عرض إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

كما شهد اللقاء استعراض استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنت المنطقة الاقتصادية من تقدم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر.

وتعمل الآن المنطقة الاقتصادية على خطط دعم عمليات الإنتاج بالوقود الأخضر لتكون مركزاً للمنتجات الخضراء، وفقا للبيان.

واستعرض وليد جمال الدين، خلال اللقاء، القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، والتي يمكن أن تمثل فرصاً واعدة للتعاون مع الاستثمار الإيطالي خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات.

وأوضح خلال حديثه مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، وبرنامج دعم الصادرات.

وأشار جمال الدين إلى مدى تنوع وتدرج هذه الحوافز وفقاً لمدى اعتماد المنتج النهائي على مكونات محلية، وحجم الاستثمار، وحجم العمالة، ونوع المنتج، بالإضافة إلى قرب المناطق الصناعية من الموانئ واتفاقيات التجارة الحرة التي تمكن من الوصول لمختلف الأسواق العالمية.

وأعرب ميكيلي كواروني عن سعادته بما تقدمه المنطقة الاقتصادية من فرص لمستثمريها وأبدى إعجابه بفلسفة التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، مشيرا إلى أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقبل المستشفى الإيطالي العائم لدعم مصابي غزة، مما يوضح الدور المحوري للموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية.

وأوضح أن هناك اهتماما من العديد من الشركات الإيطالية للتعاون في مجالات صناعة السيارات، والصناعات الزراعية، والوقود الحيوي، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية.

وأشار إلى إمكانية عقد مزيد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال الإيطالي لبحث سبل التعاون في هذه المجالات ودراسة الأماكن الأكثر مواءمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامتها.

وتدرس المنطقة الاقتصادية التعاون مع مزيد من الموانئ الأوروبية على البحر المتوسط في مجال نقل الوقود الأخضر مستقبلاً لتيسير نقله من مركز إنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة لأسواق الاستهلاك في أوروبا.