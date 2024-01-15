خريطة الأسعار: زيادة السكر والخيار وهبوط اللحوم والبلطي وتقلبات بالذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار السكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن والحديد، بحسب بيانات بوابة السلع المحلية التابعة لمجلس الوزراء، بينما شهد سعر الذهب تقلبات خلال تعاملات اليوم.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين يفقد مكاسبه الصباحية بمنتصف التعاملات

زيادة أسعار السكر والجبن وهبوط اللحوم والدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار السمك البلطي والجمبري وارتفاع البوري بسوق العبور اليوم

تراجع أسعار البطاطس والبصل وزيادة الخيار واليوسفي بسوق العبور اليوم

متوسط أسعار الدواجن يواصل التراجع في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)