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BBC

متوسط أسعار الدواجن يواصل التراجع في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

10:31 ص الإثنين 15 يناير 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الاثنين في الأسواق، وسجل متوسط سعر الكيلو نحو 88.86 جنيه بانخفاض نحو 1.8 جنيه مقارنة بمستواه أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووفقا لبوابة أسعار مركز معلومات مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 75.14 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 105.73 جنيه بحد أقصى.

كان متوسط سعر كيلو الدواجن تراجع أمس الأحد بنحو جنيهين.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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