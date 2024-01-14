هل تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلي بواقعة "الصاغة"؟

كتبت- شيرين صلاح:

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب بالسوق المحلي لن تتأثر بعد الواقعة التي حدثت أمس بسوق الصاغة.

وترددت أنباء، أمس السبت عن مداهمة قوات الأمن إحدى محلات تجار الذهب في الصاغة، بتهمة الدولرة والتهريب، وغلق الصاغة.

لكن الشعبة العامة للذهب أصدرت بيانا في وقت لاحق أكدت فيه عدم صحة غلق الصاغة، وانتظام عمليات الشراء والبيع، مشيرة إلى ضبط أحد تجار الذهب الخام.

وأشار نادي نجيب إلى عدم تأثير ما حدث على عملية تسعير الذهب في مصر، والتي تتوقف فقط على حركة الأسعار في البورصة العالمية، وسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، إلى جانب العرض والطلب في بعض الأحيان.

وذكر أن اليوم إجازة في معظم محلات الذهب، والتي من المتوقع أن تستأنف عملها غدا بشكل طبيعي مع بدء تداولات أول أيام الأسبوع في البورصة العالمية غدا.

ويصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد في السوق إلى نحو 3260 جنيها، وفقا لقول نادي نجيب.

كانت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أكدت في بيانها أمس، انتظام حركة البيع والشراء والتسعير بالصاغة، وأن تجارة التجزئة والجملة تعمل بشكل طبيعي واستقبلت المستهلكين على مدار اليوم.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد ما تم ضبط تاجر للذهب الخام في الصاغة، مشددة على أنه لم يتم أي إغلاق للصاغة وأن العمل منتظم بالصاغة.

وأكدت الشعبة العامة للذهب أن ما أشيع على بعض المواقع من غلق للصاغة ومنع أصحاب المحلات أو المستهلكين من الوصول لمحالهم غير صحيح.

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