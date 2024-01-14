تراجع أسعار الطماطم والبطاطس وارتفاع البصل والليمون بسوق العبور اليوم

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الطماطم، والبطاطس والفلفل الرومي والحامي، والبسلة، والبرتقال أبو سرة، واليوسفي، والجوافة، والرمان، اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما ارتفعت أسعار البصل، والباذنجان البلدي، والليمون البلدي، والكانتلوب خلال تعاملات اليوم بسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 3.5 و4.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البطاطس بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البصل بين 10 جنيهات و22 جنيها، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و14 جنيها.

الفاصوليا بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

البسلة بين 16 و20 جنيها، بتراجع 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بتراجع جنيه.

اليوسفي بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 12 و16 جنيها، بزيادة جنيهين.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيهين.

الرمان بين 10 جنيهات و18 جنيها، بتراجع جنيهين.

الكانتلوب بين 7 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.