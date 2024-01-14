أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد بشكل طفيف، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بشكل طفيف أيضا، حسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 41937 جنيها، بزيادة 29 جنيها.

سعر طن حديد عز: 43629 جنيها، بزيادة 29 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2320 جنيها، بتراجع 29 جنيها.