مديرة صندوق النقد خلال لقائها مع وفد مصر: سنظل شريكا قويا للقاهرة

كتب- مصطفى عيد:

اجتمع وفد مصري رفيع المستوى، يزور العاصمة الأمريكية واشنطن حاليًا، مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وضم الوفد المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعقد اللقاء بحضور الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بالصندوق، والسفير المصري بالولايات المتحدة معتز زهران.

وأكدت كريستالينا جورجييفا، خلال اللقاء، أن صندوق النقد الدولي سيظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة.

جاء اللقاء في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائي خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتشهدها أيضًا منطقة الشرق الأوسط وتلقي بظلالها علي الأسواق الناشئة، في أعقاب التوترات الجيوسياسية خاصة منطقة الشرق الأوسط والحرب في غزة وما ترتب عنها من تحديات غير مسبوقة، وفقا للبيان.

كما أجرى الوفد المصري مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، بحسب البيان.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

واتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة.

واستعرض الوفد المصري خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وسُبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى حرص الجانب المصري علي استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص، وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية.

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية الدعم القوي لمصر ولبرنامج الإصلاحات الذي تنتهجه مصر لتعزيز اقتصادها ودعم التوجه نحو تحقيق النمو الشامل والمستدام، معربة عن استعداد وزارة الخزانة الأمريكية لمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع مصر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

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