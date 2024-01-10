سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط بقيمة 15 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يعاود الارتفاع بنفس القيمة في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2153 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2769 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3230 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3691 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2035 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بتراجع 4.4 دولار بنسبة 0.22% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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