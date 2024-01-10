وزير البترول يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض التعدين الدولي بالرياض

كتب- مصطفى عيد:

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً لمصر في افتتاح مؤتمر ومعرض التعدين الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في نسخته الثالثة التي تقام يومي 10 و11 يناير الجاري تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، يشهد المؤتمر حضور الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، ووزراء التعدين وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، ورؤساء كبرى شركات التعدين من 145 دولة، ويشهد مشاركة 250 متحدثا من المسئولين والخبراء وقادة الاستثمار.

ويناقش المؤتمر، الذي يعد واحداً من أهم المنصات العالمية لقطاع التعدين، مستقبل هذا القطاع واحتياجاته والتحديات التي تواجهه والمتغيرات الطارئة مع طرح الحلول لها، وفقا للبيان.

ويهتم المؤتمر في نسخته الجديدة بموضوعات العرض والطلب على المعادن الأكثر استخدامًا في تحقيق توجهات العالم للتحول نحو الطاقة الخضراء، من خلال منصة للنقاش بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن، وضمان استمرارية الاستثمار في القطاع بدءًا من المناجم والتصنيع وعمليات التكرير والمعالجة، بالإضافة إلى التعامل مع التحديات المختلفة في عمليات التمويل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويدعم المؤتمر والمعرض المصاحب تبني التقنيات لإيجاد بيئة ونشاط تعديني أكثر كفاءة وحفاظاً على البيئة، وسيعمل على وضع خارطة طريق لتحويل المناقشات التي تجري في جلساته وأنشطته إلى مبادرات قابلة للتطبيق، خاصة وأن قطاع التعدين يواجه تزايد الطلب على المعادن بشكل عام، وعلى المعادن اللازمة لتحقيق تحول نحو الطاقة الخضراء والمتجددة بشكل خاص.

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تعليق الصور: وزير البترول خلال افتتاح مؤتمر ومعرض التعدين الدولي بالرياض