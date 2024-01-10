انخفاض أسعار الفول والجبن وزيادة المكرونة بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول المعبأ، وزيت عباد الشمس، والجبن الأبيض والرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار المكرونة، والعدس، والدواجن، واللبن السائب، والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.37 جنيه، بارتفاع 47 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 42.52 جنيه، بانخفاض 1.18 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.42 جنيه، بارتفاع 73 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 67.12 جنيه، بانخفاض 2.14 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 37.25 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 24.82 جنيه، بارتفاع 1.1 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 54.06 جنيه، بارتفاع 1.29 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 85.62 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.27 جنيه، بارتفاع 3 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 319.06 جنيه، بارتفاع 11 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.26 جنيه، بارتفاع 1.02 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 29.37 جنيه، بارتفاع 33 قرشا.

كيلو الفول السائب: 40.69 جنيه، بانخفاض 85 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 122.42 جنيه، بانخفاض 7.53 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 236.92 جنيه، بانخفاض 1.56 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 25.92 جنيه، بارتفاع 1.22 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 68.71 جنيه، بارتفاع 4.52 جنيه.