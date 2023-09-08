ارتفاع أسعار الزيت واللحوم وتراجع الفول السائب بالأسواق اليوم (موقع رسمي)



القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار زيت الذرة كريستال واللحوم والدواجن والمسلى الصناعي، اليوم الجمعة، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار كيلو الفول السائب والجبن الأبيض والجبن الرومي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.27 جنيها، بتراجع 61 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 38.67 جنيه، بتراجع 13 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.93 جنيه، بزيادة 29 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 63.65 جنيه، بتراجع 71 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 26 جنيها، بزيادة 17 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.92 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 46.02 جنيه، بتراجع 61 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 74.13 جنيه، بزيادة 1.06 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة):4.67 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو اللحوم الطازجة: 310.78 جنيه، بزيادة 1.78 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.93 جنيه، بزيادة 4.6 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 22.58 جنيه، بزيادة 3 قروش.

كيلو الفول السائب: 38.2 جنيه، بتراجع 1.12 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 111.29 جنيه، بتراجع 2.25 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 206.78 جنيه، بتراجع 1.71 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.74 جنيه، بتراجع قرشين.

كيلو المسلى الصناعي: 64.7 جنيه، بزيادة 2 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 30.37 جنيه، بزيادة 11 قرشا.