ارتفاع أسعار الأرز والسكر وانخفاض الزيت بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الأرز والسكر والمكرونة واللحوم الطازجة، اليوم الخميس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل انخفضت أسعار زيت عباد الشمس والذرة والفول السائب والجبن الرومي والمسلى الصناعي.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.04 جنيها، بارتفاع 1.04 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 38.04 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو الدقيق المعبأ: 21.79 جنيه، بارتفاع 16 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 62.18 جنيه، بانخفاض 3.18 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 25.96 جنيه، بارتفاع 2.21 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.65 جنيه، بارتفاع 1.12 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 46.83 جنيه، بانخفاض 97 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 72.3 جنيه، بانخفاض 3.83 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة):4.7 جنيه، بارتفاع 9 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 308.95 جنيه، بارتفاع 3.96 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.3 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو الأرز السائب: 24.18 جنيه، بارتفاع 1.05 جنيه.

كيلو الفول السائب: 38.61 جنيه، بانخفاض 1.72 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 113.55 جنيه، بانخفاض 5.4 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 215.49 جنيه، بانخفاض 27.33 جنيه.

لتر اللبن السائب : 21.81 جنيه، بانخفاض 23 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.91 جنيه، بانخفاض 3.56 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 30.18 جنيه، بارتفاع 13 قرشا.