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BBC

بعد دخول الشركة الإماراتية.. تقسيم الشركة الشرقية للدخان لفصل الأصول العقارية

01:36 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

شركة الشرقية للدخان

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القاهرة - مصراوي:

قرر مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" تقسيم الشركة، وفقا لقرارات مجلس الإدارة المرسلة للبورصة اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة، إن قرار تقسيم الشركة يأتي لفصل الأصول العقارية غير المستغلة.

وتخلت الحكومة عن حصة الأغلبية في الشركة- مع تراجع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية من 50.9% إلى 20.9%- ما يعني أن المساهم الحكومي لم يعد المساهم الأكبر في الشركة، بعد أن باعت حصة 30% من الشرقية لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية.

وتشير تقارير صحفية إلى أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار - مالك شركة إعمار العقارية الإماراتية - من بين المستحوذين على حصة الحكومة التي باعتها.

وقفزت أرباح الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" الصافية خلال العام المالي الماضي بنحو 90% لتصل إلى نحو 7.7 مليار جنيه.

وارتفع صافي إيرادات الشركة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بنسبة 5% على أساس سنوي، لتسجل 18 مليار جنيه مقابل 17,1 مليار جنيه العام المالي السابق.

سوق مصراوى

الشركة الشرقية للدخان فصل الأصول العقارية ايسترن كومباني

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