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التضامن: 60 ألف جنيه تعويضا لأسرة كل متوفى بحادث انهيار عقار حدائق القبة

12:28 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

نيفين القباج وزيرة التضامن

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كتبت- دينا خالد:
قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي إثر حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين حتى الآن، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الأربعاء.
وأضافت القباج، أن الصرف سيتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.
وأكدت القباج، على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.
ووجهت القباج، فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

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نيفين القباج وزيرة التضامن انهيار عقار حدائق القبة

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