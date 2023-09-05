خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الحديد والدواجن.. والذهب يعوض خسائره

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الحديد والدواجن خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الأسواق، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع لمجلس الوزراء، بينما زاد سعر الذهب في منتصف التعاملات 10 جنيهات للجرام معوضا هبوطه الصباحي بنفس القيمة.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

تراجع متوسط أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

ارتفاع البامية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

انخفاض البوري.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

زيادة أسعار الجبن واللحوم وهبوط الفول السائب بالأسواق اليوم (موقع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الثلاثاء في المزرعة