تصل إلى 2450 جنيها.. أسعار حلوى المولد لعام 2023 في 3 محلات شهيرة

كتبت- دينا خالد:

بدأ عدد من محلات الحلويات في طرح العديد من أصناف حلاوة المولد، وذلك مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك من أجل جذب الزبائن على الشراء قبل الموعد بفترة كافية.

وتختلف أسعار وأصناف حلاوة المولد على حسب الخامات التي يستخدمها محل الحلويات في التصنيع، وعدد المكونات أيضا بكل علبة والأوزان.

ويقدم لكم مصراوي في هذا التقرير أسعار علب حلاوة المولد في 3 محلات شهيرة:

حلواني العبد

علبة مولد بسعر 90 جنيها

مكوناتها: لديدة ميني - ملبن سادة ميني - 2 قرص حمص ميني - قرص سمسم ميني - 2 فولية ميني - حمصية ميني سمسمية ميني - حمام ميني - ملبن فول ميني.

علبة مولد بسعر 130 جنيها

قرص حمص ميني - حمام ميني - 2 فولية ميني - بسيمة ميني - سمسمية ميني - 2 نوجا فول شوكولاته ميني- 2 نوجا فول ميني - 2 سوداني مشكلت - ملبن جيلي ميني - 2 ملبن سادة ميني - ملبن فول ميني - 2 فولية ميني - قرص علف ميني - لديدة ميني.

علبة مولد 190 جنيها

قرص حمص ميني - 2 فولية ميني - سمسمية ميني - 2 سوداني مشكلت ميني - حمصية ميني - قرص علف ميني - لديدة ميني - حمام ميني - بسيمة ميني - 2 نوجا فـول ميني - 2 نوجا فول شوكولاته ميني - لوزية ميني - بندقية ميني - ملبن جيلي ميني - 2 ملبن سادة ميني - ملبن فول ميني.

علبة مولد 300 جنيه

قرص حمص ميني - 2 فولية ميني - 2 سمسمية ميني - 2 سوداني مشكلت ميني - حمصية ميني - قرص علف - 2 لديدة ميني - 2 حمام ميني - بسيمة ميني - 2 نوجا فول ميني - 2 ملبن سادة ميني - 2 ملبن سادة ميني - ملبن عين جمل - 2 بندقية ميني - لوزية ميني.

علبة مولد 400 جنيه

3 قرص حمص ميني - 2 فولية ميني - 2 سمسمية ميني - 2 حمصية ميني - 2 قرص علف ميني - 2 لديدة ميني - 2 حمام ميني - 2 بسيمة بندق ميني - 2 نوجا بندق ميني - 2 نوجا فول شوكولاته ميني - 2 ملبن جيلي ميني - ملبن عين جمل ميني - سوداني مشكلت ميني - 2 ملبن سادة ميني - بندقية - لوزية - فسدقية.

علبة مولد 540 جنيها

2 قرص حمص ميني - 3 فولية ميني - 3 سمسمية ميني - 3 سوداني مشكلت ميني - 2 حمصية ميني - قرص علف ميني - 2 لديدة ميني - حمام ميني - 2 بسيمة بندق ميني - 3 نوجا بندق ميني - 3 نوجا فول شوكولاتة ميني - 2 ملبن جيلي ميني - 2 ملبن سادة ميني - 2 دومية بندق ميني - ملبن عين جمل - ملبن مشكل - 2 بندقية ميني - 2 لوزية ميني - فسدقية ميني.

علبة مولد 700 جنيه

2 قرص حمص ميني - 4 فولية ميني - 3 سمسية ميني - 4 سوداني مشكلت ميني - 2 حمصية ميني - 2 قرص علف مكسرات ميني - 3 لديدة ميني - 2 حمام ميني - 2 بسيمة بندق ميني - 4 نوجا بندق ميني - 4 نوجا فول شوكولاته ميني - 2 ملبن جيلي ميني - 2 ملبن سادة ميني - ملبن عين جمل - ملبن مشكل - 2 دومية بندق ميني - 2 بندقية ميني - 2 لوزية ميني - 2 فسدقية ميني - كاجو ميني.

علبة هدايا أخضر 1950 جنيها

2 قرص حمصية - فولية كبير - 2 سمسمية - 2 سوداني مشكلت - حمصية - 2 نوجا بندق - 2 نوجا فول شيكولاتة - قرص علف مكسرات - 2 جيلى فواكه - دومية بندق - 3 ملبن عين جمل - ملبن بندق - ملبن فسدق - بسيمة بندق صغير - 2 لديدة - حمام - 2 قرص بندقية - قرص فسدقية - قرص لوزية - قرص كاجو.

تسيباس

علبة مولد 95 جنيها

لفة ملبن سادة صغير - لفة فولية - قرص حمص ميني - لفة سمسم - لفة دومية فول - طوفي فروتا - لفة جيلي - قرص علف مخصوص ميني.

علبة مولد 195 جنيها

2 لفة فولية - 2 قرص سمسم ميني - لفة سمسم - لفة ملبن سادة صغير - لفة حمصية - طوفي فروتا - لفة دومية فول - لفة جيلي - قرص فول ميني - لفة بسيمة - قرص حمص ميني - جيرسي أناناس.

علبة مولد 270 جنيها

3 لفة فولية - 3 لفة سمسم - 2 لفة حمصية - 2 باكت ملبن سادة كبير - لفة طوفي لبان - بسيمة مخصوص - لفة بسيمة - قرص فول ميني - لفة جيلي - قرص حمص ميني - قرص علف مخصوص مينى - طوفي فروتي - طوفي فول وسمسم - لفة نوجا فول - لفة دومية فول.

علبة فاخر صغير 999 جنيها

قرص حمص ميني - قرص فول ميني - قرص علف ميني مخصوص - طوفي فروتا - لفة طوفى لبن - باكت ملبن حبل 2 قطعة لفة ملبن حبل 1 قطعة - 3 لفة فولية - 3 لفة سمسم - 2 لفة حمص - عبوة بندقية - عبوة لوزية - عبوة كاجو عبوة فسدقية - عبوة لديدة - عبوة حمام - لفة ملبن ميكس فواكه - باكت ملبن سادة كبير- لفة هريسة لوز - لفة نوجا الفول - نوجا فواكه - باكت ملبن مكسرات - لفة دومية بندق - لفة بسيمة - لفة بسيمة بندق لوكس - بسيمة مخصوص - لفة رافييلو توت - جيرسي أناناس.

علبة فاخر وسط 1395 جنيها

قرص علف ميني مخصوص - قرص حمص ميني - قرص فول ميني - لفة رافييلو توت - لفة طوفي لبن - عبوة كاجو - عبوة حمام - باكت ملبن سادة كبير - فخفخينا - باكت ملبن حبل 2 قطعة - 2 بسيمة مخصوص - جيرسي أناناس - نوجا فواكة - لفة نوجا فول - لفة بسيمة بندق لوكس - 1 باكت ملبن مكسرات - لفة ملبن ميكس فواكه - 1 لفة هريسة لوز - لفة بسيمة - طوفي فروتي - طوفى زبادي توت - 4 لفة فولية - 4 لفة سمسم - 3 لفة حمص - عبوة بندق - عبوة فستق - عبوة لوزية - عبوة لديدة.

عبوة فاخر كبير 1999 جنيها

2 قرص حمص ميني - 2 قرص فول ميني - 2 قرص علف ميني مخصوص - 2 طوفي زبادي توت - 2 طوفي فروتا - لفة طوفي لبن - 2 طوفي فول وسمسم - 2 لفة طوفي شيكولاتة - 2 عبوة لديدة - 2 عبوة حمام - 3 عبوة لوزية - 2 عبوة بندق - 2 عبوة فستق - 3 عبوة كاجو - 3 باكت ملبن حبل 2 قطعة - 2 لفة ملبن ميكس فواكه - باكت ملبن سادة كبير - باكت ملبن مكسرات - 2 فخفخينا - 2 لفة نوجا الفول - 2 نوجا فواكه - 2 لفة بسيمة بندق لوكس - 5 لفة فولية - 5 لفة سمسم - 3 لفة حمص - 2 لفة بسيمة - 2 جيرسي أناناس - 2 بسيمة مخصوص - هريسة لوز - 2 لفة رافييلو توت.

لابوار

علبة المولد ميني (19 قطعة) 275 جنيها

ملبن حبل عين جمل - حمصية - فولية - سمسـمية - لوزية - لديدة جوز هند - حلوى حمام - ملبن بندق - قشطة جوز هند - دومیة فول سوداني - سويسرول دومية فول سوداني - ساندوتش فول سوداني - ملبن سادة - ميني حمصية مدور - ميني فولية مدور - نواعم.

علبة المولد وسط (40 قطعة) 625 جنيها

ملبن حبل عين جمل - فسـدقية - حمصية - بندقية - فولية - سمسمية - لوزية - لديدة جوز هند - حلوى حمام - ملبن بندق - قشطة جوز هند - دومية فول سوداني - سويسرول دومية فول سـوداني - سويسـرول ملبن تین قمر الدین - ساندوتش سمسم قمر الدین - ساندوتش فول سوداني - ملبن شرائح (شاي، قهوة، نسكافيه) - ساندوتش دومية فول سوداني - ملبن رش ورد - ملبن جيلي - سويسرول سمسم ملبن بندق - ملبن سادة - نوجا فول - ميني حمصية مدور - ميني فولية مدور - نواعم.

علبة المولد كبير (55 قطعة) 875 جنيها

ملبن حبل عين جمل - فسـدقية - حمصية - بندقية - فولية - سمسمية - لوزية - لديدة جوز هند - حلوى حمام - ملبن بندق - قشطة جوز هند - دومیة فول سوداني - سويسرول دومیة فول سوداني - سويسرول ملبن تین قمر الدین - ساندوتش سمسم قمر الدین - ساندوتش فول سوداني - ملبن شرائح (شاي، قهوة، نسكافيه) - ساندوتش دومية فول سوداني - ملبن رش ورد - ملبن جيلي - ملبن سادة - نوجا فول - نوجا فول قمر الدين - ميني حمصية مدور - ميني فولية مدور - نواعم.

علبة المولد جامبو (75 قطعة) 1200 جنيه

ملبن حبل عين جمل - فسدقية - حمصية - بندقية - فولية - سمسمية - لوزية - لديدة جوز هند - حلوى حمام - ملبن بندق - قشطة جوز هند - دومية فول سـوداني - سويسرول دومية فول سـوداني - سويسـرول ملبن تین قمر الدین - ساندوتش سمسم قمر الدین - ساندوتش فول سوداني - ملبن شرائح (شاي، قهوة، نسكافيه) - ساندوتش دومية فول سوداني - ملبن رش ورد - ملبن جيلي - ملبن تين - ملبن سادة - نوجا فول - نوجا فول قمر الدين - ميني حمصية مدور - ميني فولية مدور - نواعم.

علبة المولد صفيح (40 قطعة) 700 جنيه

ملبن حبل عين جمل - فسـدقية - حمصية - بندقية - فولية - سمسمية - لوزية - لديدة جوز هند - حلوى حمام - ملبن بندق - قشطة جوز هند - دومية فول سوداني - سويسرول دومية فول سوداني - سويسرول ملبن تین قمر الدین - ساندوتش سمسم قمر الدین - ساندوتش فول سوداني - ملبن شرائح (شاي - قهوة - نسكافيه) - ساندوتش دومية فول سوداني - ملبن رش ورد - ملبن جيلي - سويسرول سمسم ملبن بندق - ملبن سادة - نوجا فول - ميني حمصية مدور - ميني فولية مدور - نواعم.

باسكيت خوص المولد (45 قطعة) 1850 جنيها

ملبن حبل عين جمل - فسدقية - حمصية - بندقية - فولية - سمسمية - لوزية - لديدة جوز هند - حلوى حمام - ملبن بندق - قشطة جوز هند - دومية فول سوداني - سويسرول دومیة فول سوداني - سويسرول ملبن تین قمر الدین - ساندوتش سمسم قمر الدین - ساندوتش فول سوداني - ملبن شرائح (شاي - قهوة - نسكافيه) - ساندوتش دومية فول سوداني - ملبن رش ورد - ملبن جيلي - سويسرول سمسم ملبن بندق - ملبن سادة - نوجا فول - ميني حمصية مدور - ميني فولية مدور - نواعم.

صينية أرابيسك (60 قطعة) 2450 جنيها

ملبن حبل عين جمل - فسدقية - حمصية - بندقية - فولية - سمسمية - لوزية - لديدة جوز هند - حلوى حمام - ملبن بندق - قشطة جوز هند - دوميه فول سوداني - سويسرول دومية فول سوداني - سويسرول ملبن تین قمر الدین - ساندوتش سمسم قمر الدین - ساندوتش فول سوداني - ملبن شرائح (شاي - قهوة - نسكافيه) - ساندوتش دومية فول سوداني - ملبن رش ورد - ملبن جيلي - ملبن سادة - نوجا فول - نوجا فول قمر الدين - ميني حمصية مدور - ميني فولية مدور - نواعم.

علبة عروسة المولد بريميوم (60 قطعة) 1500 جنيه

ملبن حبل عين جمل - فسـدقية - حمصية - بندقية - فولية - سمسمية - لوزية - لديدة جوز هند - حلوى حمام - ملبن بندق - قشـطة جوز هند - دومية فول سوداني - سويسرول دومیة فول سـوداني - سويسرول ملبن تین قمر الدین - ساندوتش سمسم قمر الدین - ساندوتش فول سوداني - ملبن شرائح (شاي - قهوة - نسكافيه) - ساندوتش دومية فول سوداني - ملبن رش ورد - ملبن جيلي - ملبن سادة - نوجا فول - نوجا فول قمـر الدين - ميني حمصية مدور - ميني فولية مدور - نواعم.