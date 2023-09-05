وزيرة التخطيط: اجتماع قريب لمجلس إدارة الصندوق السيادي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إنه سيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الصندوق خلال الأيام القادمة لتوجيه الشكر لعدد من أعضاء فريق الصندوق الذين قدموا مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية، وفقا لبيان اليوم الثلاثاء.

وكانت تقارير صحفية، قالت إنه تم تعديل تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتغيير عدد من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة.

واجتمعت الوزيرة مع أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي لمتابعة عدد من الملفات ومشروعات الصناديق الفرعية.

واستعرض سليمان أهم ماتم إنجازه في ملف الطروحات للشركات التي أُسندت للصندوق السيادي وكذلك مراحل الاتفاقات الخاصة بشركات صافي ووطنية.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق السيادي إلى ما تم تنفيذه في مشروعات مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشروعات استغلال مباني الهيئات الحكومية المنتقلة للعاصمة.

كما استعرض سليمان عمل عدد من الصناديق الفرعية التابعة للصندوق السيادي، وعلى رأسها الصندوق الخاص بالتعليم والذي حقق نجاحات كبيرة خلال الأشهر الماضية وسيفتتح عدد من المدارس الجديدة ضمن الشركات التي ساهم فيها مع بداية العام الدراسي الجديد، وكذلك صندوق البنية التحتية الذي يعمل على مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وناقشت الوزيرة الخطط المستقبلية للصندوق السيادي والصناديق الفرعية تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الصندوق.