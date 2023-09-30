تتام فعاليات مبادرة "كن سفيرًا دفعة لغة الإشارة للصم"

كتبت - شيماء حفظي:

اختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة فعاليات مبادرة "كن سفيرًا دفعة لغة الإشارة للصم".

وأكدت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، أهمية تنمية معارف جميع الفئات بأهداف التنمية المستدامة وطرق تحقيقها، وقامت بتوزيع شهادات المشاركة على عدد 31 متدرب ومتدربة.

وقالت أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لمبادرة كن سفيرا دفعة لغة الاشارة للصم"، إن البرنامج التدريبي عمل على دمج الخبرة النظرية بالعملية من خلال العديد من الزيارات الميدانية منها زيارة مؤسسة الأهرام للتعرف على التحول الرقمي وعلاقته بالتنمية المستدامة في عملية الطباعة والنشر والتوزيع، وزيارة المتحف القومي للحضارة، والاستماع لمحاضرة عن السياحة المستدامة والمتاحف الخضراء، بالإضافة إلى زيارة جمعية سوزي جريس للحفاظ على البيئة والمختصة بإعادة التدوير.

شارك في المعسكر التدريبي على مدار أسبوع كل من حسين أباظة، الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ونزار سامي خبير التكنولوجيا والتحول الرقمي، ومها خليل نائب مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والفنانة التشكيلية راندا فؤاد رئيس منتدى الفن الدولي، وحامد الموصلي الاستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وولاء سالم مديرة مشروع الشبكة القومية لخدمات ذوي الإعاقة بوزارة الاتصالات، ومحمود عز معد برامج بشبكة DMC وخريج مبادرة كن سفيرا.