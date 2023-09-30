غدا بدء صرف معاشات شهر أكتوبر.. وهذا موعد تنفيذ الزيادة الجديدة

كتبت- دينا خالد:

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر أكتوبر، غدا الأحد الموافق الأول من أكتوبر، وذلك بدون صرف الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه قبل أسبوعين، بزيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه لتصبح 600 جنيه شهريا، وذلك ضمن حزمة إجراءات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وقال جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في بيان سابق للهيئة، إن التأمينات نسقت مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم 20 سبتمبر الجاري.

وذكر أنه تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وأضاف عوض أنه عقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافاً إليه زيادة المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.

وأشار إلى أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً، ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022-2023 مبلغ 340 مليار جنيه مقارنة بـ 86.5 مليار في العام المالي 2013-2014، بحسب عوض.

وأوضح عوض أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديداً في أول أبريل 2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدني 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها، وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.