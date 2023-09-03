ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34823 جنيها، بارتفاع 608 جنيهات.

سعر طن حديد عز: 35570 جنيها، بارتفاع 405 جنيهات.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1907.5 جنيه، بارتفاع 13 قرشا.