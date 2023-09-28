كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بنهاية التعاملات عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1467 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1886 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 2200 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 17600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وزاد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1873.3 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 1.74 دولار بنسبة 0.09% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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