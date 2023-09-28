خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب وتراجع الطماطم والبصل والحديد

القاهرة - مصراوي:

ارتفع سعر الذهب بحلول منتصف التعاملات اليوم الخميس، فيما تراجعت أسعار الطماطم والبصل وأسعار الحديد، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

تراجع كبير في سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات

أسعار البيض اليوم الخميس في المزرعة

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض كبير في سعر حديد عز اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار سوق العبور: تراجع ملحوظ في أسعار الطماطم والبصل اليوم الخميس

انخفاض أسعار الأرز والزيت وارتفاع السكر اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور