سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعود للارتفاع بمنتصف التعاملات

كتبت- دينا خالد:

عاد سعر الذهب للارتفاع اليوم الخميس في مصر بحلول منتصف التعاملات وزاد الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي. .

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وزاد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1876.4 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بارتفاع نحو 1.31 دولار بنسبة 0.07% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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