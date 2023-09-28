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أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الخميس في سوق العبور

01:50 م الخميس 28 سبتمبر 2023

أسعار الأسماك

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كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و72 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 65 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و300 جنيه.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و230 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 70 و190 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات.

سوق مصراوى

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

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