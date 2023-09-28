أسعار سوق العبور: تراجع ملحوظ في أسعار الطماطم والبصل اليوم الخميس

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبصل والكوسة خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور عند مستوياتها أمس.

ومن المتوقع بدء تنفيذ قرار وزير الصناعة بإيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر في أول أكتوبر المقبل، وما قد يعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل وبالتالي انخفاض أسعاره التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الشهور الأخيرة.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 جنيه و10 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

البطاطس بين 8.5 جنيه و11.5 جنيه.

البصل بين 14 و19 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الكوسة بين 5 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 29 و37 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و9 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5.5 و7.5 جنيه.

البامية بين 28 و32 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 8 جنيهات و18 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و20 جنيها.