تراجع كبير في سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الخميس في مصر ببداية التعاملات وتراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1463 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1881 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 2195 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2509 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 17560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

وزاد سعر الذهب عالميا إلى نحو 1877.8 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) ببظاية تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بارتفاع نحو 2.69 دولار بنسبة 0.14% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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