سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1473 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1894 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2210 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2526 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1881 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 19.56 دولار بنسبة 1.03% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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