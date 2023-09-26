خريطة الأسعار اليوم: هبوط الحديد وارتفاع الجبن والذهب يعود للارتفاع

كتبت- دينا خالد:

هبطت أسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل انخفضت أسعار العدس والجبن، وفقا لبيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات بمجلس الوزراء، كما عاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

وخلال تعاملات اليوم، رصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الموقع، وفيها:

أسعار البيض بأنواعه اليوم الثلاثاء بالمزرعة

أسعار الجملة في سوق العبور: البصل بـ 20 جنيهًا وانخفاض الطماطم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء ترتفع في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الثلاثاء في سوق العبور

هبوط كبير لأسعار الحديد في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

انخفاض أسعار العدس والجبن وارتفاع اللحوم اليوم بالأسواق (موقع رسمي)