بشرم الشيخ.. مصر توقع اتفاقا لمنع الازدواج الضريبي مع كرواتيا

كتب- مصطفى عيد:

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية اتفاقا مع نظيره الكرواتي ماركو بريموراك، لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين، على نحو يسهم في تنشيط التجارة وتعزيز الاستثمار بينهما، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأكد وزير المالية أن اتفاق منع الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتعظيم المصالح المشتركة، وحفظ الحقوق الضريبية، لافتًا إلى أنه تم بحث مقترحات جعل كرواتيا بوابة للصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات الكرواتية في مصر، واستغلال الفرص التنموية المتاحة، داعيًا المستثمرين والشركات الكرواتية الراغبة في توسيع استثماراتها في مصر، إلى الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية المحفزة للإنتاج والتصدير في مختلف المجالات بما في ذلك "الرخصة الذهبية"، و"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، و"الطروحات الحكومية".

وأضاف أن مصر مستمرة في ميكنة المنظومة الضريبية والاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، بما يساعد في جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار المحلي والأجنبي.