سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1470 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2205 جنيهات للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1912 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بانخفاض نحو 2.3 دولار بنسبة 0.17% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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