البورصة ترتفع في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.53% إلى مستوى 20321 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.4%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.13%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 181.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 166.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 15.7مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.66% إلى مستوى 20214 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.