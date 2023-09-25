أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

وخلال الشهرين الماضيين في الأسواق، ارتفعت أسعار الطماطم والبصل، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 20 و25 جنيها في الأسواق للمستهلك.

ويتوقع أن تنخفض أسعار البصل خلال الفترة المقبلة في الأسواق، بعد قرار رئيس الوزراء بالموافقة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، ما سيعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 10 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 8.5 و11.5 جنيه.

البصل بين 18 و20 جنيها.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 18 و28 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البامية بين 29 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 17 و25 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 17 و25 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و 43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و 20 جنيها.

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