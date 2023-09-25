إعلان

BBC

ارتفاع الأبيض والأحمر.. أسعار البيض اليوم الاثنين بالمزرعة

11:03 ص الإثنين 25 سبتمبر 2023

أسعار البيض اليوم

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر جنيها واحدا، اليوم الاثنين في المزرعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على صفحته الرسمية على فيسبوك، فيما استقرت أسعار البيض البلدي.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض: 123.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر: 125.75 جنيه، بارتفاع جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 130.75 جنيه.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقا.

وتسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال العام الماضي، في نقص المعروض من الدواجن والبيض وقفزة كبيرة في أسعارها.

سوق مصراوى

أسعار البيض كرتونة البيض الأبيض كرتونة البيض الأحمر كرتونة البيض البلدي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
التعاون الدولي تستعرض محفظة التعاون مع البنك "الآسيوي للاستثمار" (إنفوجرافيك)
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market