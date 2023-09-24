مودرن جاس تطلق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية الزنقور

كتب- أحمد والي:

أطلقت شركة مودرن جاس أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية الزنقور بمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

ويأتي ذلك بعد الإنتهاء من تدفيع الغاز بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، بحسب بيان للوزارة اليوم.

وقال محمد قنديل، رئيس الشركة، إن المبادرة تتيح تقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

وأشار قنديل، إلى أنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 725 وحدة سكنية بالقرية، وبذلك يصبح تم تشغيل الغاز الطبيعي ل 31 قرية بمحافظة سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الاولى).

وأضاف قنديل، أن الشركة نفذت منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ساعة، و2 تعدية دفع أفقي موجه، وتنفيذ شبكة ضغط بيني ضغط تشغيل ٧ بار بأطوال 4250 متر، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملي بار بأطوال 4750 متر شاملة فرعات المنازل.

وطالبت الشركة المواطنين في قرية الزنقور بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية ضماناً لتعظيم، وسرعة استفادة أهالي القرية من هذه الخدمة، والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.