الإسكندرية للبترول: وفرنا منتجات بقيمة 85 مليار جنيه العام الماضي

كتب- أحمد والي:

قال علاء الدين أمين، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، إن الشركة ساهمت في توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد عن 85 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، وذلك من (السولار، والمازوت، والبوتاجاز، والنافتا اللازمة لإنتاج البنزين، والأسفلت، ووقود الطائرات، والزيت المعدني، والشمع، والمقطرات الشمعية).

جاء ذلك خلال رئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام عبر الفيديو كونفرانس وضمت شركات الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول بمشاركة هشام آمنة وزير التنمية المحلية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأضاف أمين، أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة بلغت 767 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة الشركة المنفذة للتطوير والإحلال والتجديد، وفقا للبيان الصادر من وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الأحد.

وأشار أمين، إلى أنه تم إمداد المشروع القومي للطرق بما يزيد عن 660 ألف طن من منتج الأسفلت في إطار الدور الحيوي للشركة في توفير جانب من الاحتياجات المحلية من هذا المنتج عبر إنتاجها المحلي واستيراد كميات من الخارج.

وأوضح أمين، أنه تم إنتاج ما يزيد عن 20 ألف طن من المذيبات البترولية اللازمة لبعض الصناعات المحلي.

وقال حسام شوقي، رئيس شركة العامرية لتكرير البترول، إنتاج الشركة نحو 3.2 مليون طن ساهمت في توفير منتجات السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين والكيروسين والزيوت الأساسية والخاصة والشمع .

وأضاف شوقي، أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة تناهز 480 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة ومن أهمها مشروع تعديلات مجمع النافتا والعطريات لزيادة انتاج البنزين ومنتج البنزول، ومشروع الاحلال والتجديد لصهاريج تخزين الخام والمنتجات البترولية، ومشروع فاصل الأملاح للحفاظ على كفاءة الوحدات الإنتاجية.

وقال طارق الملا، وزير البترول، إن الاهتمام بتوسعة وتطوير الشركة العامرية للتكرير، يأتي تلبية لاحتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد من بعض المنتجات مثل منتج PVC أو البولي فينيل كلوريد الذي يدخل في صناعة المواسير.

وقال أحمد مُوَقع، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، إن الشركة حققت خلال العام أعلى إنتاج لها على الإطلاق منذ تأسيسها حيث أنتجت نحو 82.7 ألف طن من منتج PVCحيث حققت خطتها الإنتاجية من الصودا الكاوية بنحو 70 الف طن .

واشار مُوَقع، إلى أن الشركة حققت مبيعات محلية إجمالية بقيمة بلغت حوالى 3.4 مليار جنيه من منتجي الصودا الكاوية و PVC كما قامت بالتصدير للأسواق الخارجية بقيمة تزيد عن 28 ملايين دولار .

واستعرض فتحي منصور، رئيس شركة أنابيب البترول، أهم المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والتي شملت مشروعات خطوط جديدة لنقل البترول بطول ٢٨٠ كم وتوسعة محطتي تخزين بتكلفة استثمارية تزيد علي ٦ مليار جنيه.

وأشار منصور، إلى موقف مشروعات الخطوط الجديدة للتوسع في الشبكة القومية لنقل البترول بما يهدف لدعم كفاءة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية في مختلف مناطق الاستهلاك والمحافظات وخاصة صعيد مصر ويشمل ذلك البدء في إنشاء خطوط جديدة بطول يقترب من 600 كم وبتكلفة استثمارية تزيد على 11 مليار جنيه.