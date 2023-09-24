وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الخدمات المالية بحكومة هونج كونج

كتبت- شيماء حفظي:

استقبل محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج الصينية، والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة.

تناول الاجتماع تبني الوزارة لخطة تطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات الحديثة، والتواصل مع الشركات الصينية لإنشاء محطات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير الطاقة النظيفة لمشروعات مصاهر الألومنيوم الجديدة.، بحسب بيان اليوم الأحد.

وقال عصمت، إن انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" بداية من العام المقبل يعد خطوة هامة لفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين الصينيين.

وأشار عصمت، إلى أن هناك خريطة استثمارية بأهم المشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة والاستفادة من المزايا والتسهيلات التي تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الاجنبي.

وأضاف عصمت، أن اهتمام الحكومة بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع الصين والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات الصناعة المختلفة وتوطين التكنولوجيات الجديدة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والصين.

وأوضح عصمت، أن مجالات عمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.

وقال كريستوفر هوى، وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج، إن الدور الاستراتيجي الذي تلعبه أسواق المال في اجتذاب المستثمرين المهتمين بالشراكة مع الصين وذلك لاستغلال بورصة هونج كونج كمصدر للتمويل لما بها من سيولة عالية ولأنها تتميز باجتذابها لكبرى الشركات العالمية.