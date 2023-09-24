سعر الذهب اليوم الأحد في مصر يهبط 10 جنيهات مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بحلول تعاملات مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1470 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 إلى 1890 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2205 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2520 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية منها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1925 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أول أمس الجمعة بارتفاع 5.21 دولار بنسبة 0.27% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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