كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر بحلول التعاملات المسائية عند مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع بقيمة 5 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1477 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 1899 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند نحو 2531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 17720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم وغدا عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية منها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1925 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات أمس الجمعة بارتفاع 5.21 دولار بنسبة 0.27% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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