انخفاض 4 جنيهات لكيلو الطماطم في سوق الجملة بالعبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، والفاصوليا، والخيار البلدي والصوب، والفلفل الحامي والرومي، والبامية خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستوياتها أمس.

وخلال الشهرين الماضيين في الأسواق، ارتفعت أسعار الطماطم والبصل، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم بين 20 و25 جنيها في الأسواق للمستهلك.

ويتوقع أن تنخفض أسعار البصل خلال الفترة المقبلة في الأسواق، بعد قرار رئيس الوزراء بالموافقة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، ما سيعمل على اتزان الأسواق ووفرة المعروض من البصل.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات.

البطاطس بين 7.5 و12.5 جنيه.

البصل بين 15 و20 جنيها.

الكوسة بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 21 و27 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات

الباذنجان البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و10 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و6 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.

البامية بين 27 و35 جنيها، بانخفاض جنيهين.

أسعار الفاكهة

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 17 و25 جنيها.

العنب النباتي الأحمر بين 17 و25 جنيها.

المانجو العويس بين 27 و 43 جنيها.

المانجو الهندي بين 20 و34 جنيها.

المانجو الزبدية بين 25 و30 جنيها.

المانجو البلدي بين 10 جنيهات و 20 جنيها.

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