غرفة القاهرة: وقف تصدير البصل سيؤدي لانخفاض الأسعار
كتبت- دينا خالد:
قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، سيؤدي إلى ضبط الأسعار في الأسواق.
وأضاف، في بيان اليوم الخميس، أنه وفق تقرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة ستؤدي موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق .
وأضاف العشري، أن شعبة الخضروات والفاكهة تتابع يوميًا الحركة التجارية بسوق قطاعها، وترفع تقريرًا إلى مجلس إدارة الغرفة بآخر المستجدات.
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