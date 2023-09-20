سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يرتفع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط اليوم 15 جنيها حتى منتصف التعاملات، قبل أن يعود للارتفاع بحلول تعاملات المساء.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1477 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1899 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1943 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة نحو 11.5 دولار بنسبة 0.60% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب