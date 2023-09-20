انخفاض أسعار اللحوم والمسلى والجبن الرومي اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والسكر، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي، والمسلى الصناعي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له، وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 27.77 جنيها، بانخفاض 14 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.39 جنيه، بارتفاع قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.17 جنيه، بارتفاع 7 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 62.68 جنيه، بانخفاض 2.94 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 26.27 جنيها، بانخفاض 1.27 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.18 جنيه، بانخفاض 37 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48 جنيها، بانخفاض 34 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 76.98 جنيه، بارتفاع 2.57 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.12 جنيه، بارتفاع 6 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 302.9 جنيه، بانخفاض 13.77 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.63 جنيه، بانخفاض 1.95 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 24.09 جنيه، بارتفاع 45 قرشا.

كيلو الفول السائب: 39.52 جنيه، بارتفاع 4 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 109.82 جنيه، بارتفاع 92 قرشا.

كيلو الجبن الرومي: 195.07 جنيه، بانخفاض 5.49 جنيه.

لتر اللبن السائب : 22.35 جنيه، بانخفاض 31 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 60.83 جنيه، بانخفاض 2.49 جنيه.

لتر اللبن المعبأ: 30.03 جنيه، بانخفاض 66 قرشا.