"المواد الغذائية" تطالب الشركات بتغيير سياسة استرجاع البضائع التالفة



كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية استقبلت شكاوى من تجار بسبب رفض بعض شركات المواد الغذائية استرجاع التوالف، رغم محاولات عديدة من التجار.

وأضاف المنوفي، في بيان له اليوم السبت، أن رفض الشركات تغيير التوالف أو قبول المرتجعات يكبد التاجر خسارة كبيرة، موضحا أنه تم منح هذه الشركات مهلة حتى نهاية العام لتغيير سياسة الاسترجاع واستبدال التالف.

وأوضح المنوفي، أن هامش ربح التاجر بسيط جدا لا يتحمل عبء خسارة عدم استبدال التوالف أو المرتجعات.

وذكر أن هذه الشركات كانت تقوم تبديل السلع التالفة والمرتجعات بشكل فوري، لكنها أصبحت الآن تماطل في تنفيذ استرجاع البضائع التالفة.