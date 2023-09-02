408 مليارات دولار زيادة بثروات أغنى 10 أشخاص في العالم خلال 8 أشهر

كتب- مصطفى عيد:

قفز صافي مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بزيادة ملحوظة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، حيث زاد بنسبة 40.5% مقارنة بما كان عليه في نهاية عام 2022، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

وبحسب بيانات الشبكة، ارتفع مجموع ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بصافي 408.1 مليار دولار ليصل إلى تريليون و415 مليار دولار.

وارتفعت ثروات الأشخاص العشر الأغنى في العالم جميعا، وكان أغناهم الأمريكي إيلون ماسك صاحب أكبر مكاسب خلال أول 8 أشهر من العام بقيمة زيادة 89 مليار دولار، ثم مواطنه مارك زوكربيرج بقيمة زيادة 62.2 مليار دولار، ثم جيف بيزوس بزيادة 55.5 مليار دولار.

ويرصد مصراوي في السطور التالية تطور ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم منذ بداية العام الجاري بنهاية تعاملات 1 سبتمبر 2023، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

ترتيب أغنى 10 أشخاص في العالم وتطورات ثرواتهم في أول 8 أشهر من 2023:

1- الأمريكي إيلون ماسك

الثروة: 226 مليار دولار.

الزيادة: 89 مليار دولار.

2- الفرنسي برنار أرنو

الثروة: 183 مليار دولار.

الزيادة: 20.8 مليار دولار.

3- الأمريكي جيف بيزوس

الثروة: 162 مليار دولار.

الزيادة: 55.5 مليار دولار.

4- الأمريكي لاري إليسون

الثروة: 134 مليار دولار.

الزيادة: 42.4 مليار دولار.

5- الأمريكي بيل جيتس

الثروة: 129 مليار دولار.

الزيادة: 19.9 مليار دولار.

6- الأمريكي لاري بيج

الثروة: 122 مليار دولار.

الزيادة: 39.3 مليار دولار.

7- الأمريكي وارن بافيت

الثروة: 121 مليار دولار.

الزيادة: 13.8 مليار دولار.

8- الأمريكي سيرجي برين

الثروة: 116 مليار دولار.

الزيادة: 36.6 مليار دولار.

9- الأمريكي ستيف بالمر

الثروة: 114 مليار دولار.

الزيادة: 28.6 مليار دولار.

10- الأمريكي مارك زوكربيرج

الثروة: 108 مليارات دولار.

الزيادة: 62.2 مليار دولار.